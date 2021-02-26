شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب محمد صلاح فى قائمة أغلى اللاعبين وموعد مباراة ليفربول بالدورى الانجليزى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعد الفرنسي كيليان مبابي بطل العالم مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018، ومهاجم باريس سان جيرمان، هو اللاعب الأغلى على مستوى العالم خلال عام 2021، وفقا لمؤسسة كي بي إم جي للاستشارات.

ويأتي خلف مبابي، هاري كين ورحيم سترلينج ثنائي توتنهام ومانشستر سيتي على الترتيب.وضمت القائمة أيضًا، جادون سانشو (بوروسيا دورتموند)، نيمار (سان جيرمان)، محمد صلاح (ليفربول)، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، ترينت ألكسندر أرنولد وساديو ماني (ليفربول)، على الترتيب.

وغاب النجمان المخضرمان، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، اللذان حصدا 11 جائزة للكرة الذهبية عن قائمة أغلى 10 لاعبين.

ويستعد نادي ليفربول لملاقاة نظيره شيفيلد يونايتد، يوم الأحد المقبل، في الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة تأتي بين الفريق صاحب المركز السادس ليفربول، أمام متذيل جدول ترتيب المسابقة، لذا فأنها مباراة نظريًا سهلة لرفاق محمد صلاح، لكنهم يعانوا كثيرًا في الآونة الأخيرة، وخسروا آخر 4 مباريات في المسابقة.

ليفربول أيضًا يعاني من الإصابات، فقائده جوردان هندرسون تعرض للإصابة في مباراة الفريق الماضية أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، وتأكد غيابه عن الفريق يوم الأحد وانتهاء موسمه تقريبًا مع الريدز، إصابة ستفتح بابًا لأزمة جديدة في النادي بطلها سيكون محمد صلاح.