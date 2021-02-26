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أبو الدهب: جماهير الأهلي غاضبة من موسيماني

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود ابو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن الخسارة أمام سيمبا في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا أثارت غضب جماهير النادي، حيث أن الخسارة جاءت عقب تحقيق إنجاز كبير في كأس العالم للأندية وتحقيق الميدالية البرونزية .

وأضاف أبوالدهب في تصريحات لبرنامج «البريمو» عبر قناة ’«Ten»: «موسيماني أخطأ في الدفع بثلاثة لاعبين في وسط ملعب الفريق، ويتحمل جزءاً كبيراً من الهزيمة، لكن النادي الأهلي لا يحاسب الأجهزة الفنية بالقطعـة، ولابد من دعم المدير الفني خاصة أنه حصد مع الفريق دوري الأبطال الموسم الماضي، بالإضافة إلى كأس مصر» .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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