شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الدهب: جماهير الأهلي غاضبة من موسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود ابو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن الخسارة أمام سيمبا في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا أثارت غضب جماهير النادي، حيث أن الخسارة جاءت عقب تحقيق إنجاز كبير في كأس العالم للأندية وتحقيق الميدالية البرونزية .

وأضاف أبوالدهب في تصريحات لبرنامج «البريمو» عبر قناة ’«Ten»: «موسيماني أخطأ في الدفع بثلاثة لاعبين في وسط ملعب الفريق، ويتحمل جزءاً كبيراً من الهزيمة، لكن النادي الأهلي لا يحاسب الأجهزة الفنية بالقطعـة، ولابد من دعم المدير الفني خاصة أنه حصد مع الفريق دوري الأبطال الموسم الماضي، بالإضافة إلى كأس مصر» .