شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة ضد طلائع الجيش في الدورى العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعود الأهلي من جديد للعب في الدورى المصرى الممتاز بعد الحصول على برونزية كأس العالم للأندية وخوضه مباراتين في دوري أبطال أفريقيا، وستكون مباراة عودة المارد الأحمر للدوري ضد طلائع الجيش.

ويريد الجمهور معرفة موعد مباراة الأهلي و طلائع الجيش في إطار الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز 2020-21، وما هي القنوات الناقلة؟

في إطار الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز 2020-21، وما هي القنوات الناقلة؟

وبسبب غياب النادي الأهلي عن الدورى المصرى تراجع إلى المركز الثالث في ترتيب الدورى العام حيث جمع 21 نقطة قبل السفر إلى قطر من 9 مباريات، ويأتي في المركز الثاني مصر المقاصة برصيد 23 نقطة ويتواجد في الصدارة الغريم التقليدي نادي الزمالك برصيد 29 نقطة من 12 مباراة.

أما طلائع الجيش، فلم تتأجل له أي مباراة في الدوري المصري حتى الآن، ويتواجد في المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة من 13 مباراة، وتفصله 3 نقاطٍ فقط عن منطقة الهبوط.

وفي هذا التقرير نتعرف على موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش؟

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش هو يوم الأحد 28 فبراير 2021، والتي ستقام في استاد السلام بالقاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش؟

تذاع مباريات النادي الأهلي على مجموعة قنوات أون تايم سبورت كما تذيع القناة مباريات الدوري المصري حصرياً، كما تنقل المباراة إذاعة الشباب والرياضة.