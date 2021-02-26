شكرا لقرائتكم خبر عن هوكي الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة «الصلب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم الفريق الأول للهوكي ميدان بنادي الزمالك تدريباته، اليوم، علي ملاعب نادي مركز شباب الجزيرة، قبل مواجهة فريق الحديد والصلب، بالجولة الأولى من بطولة القاهرة.

وتُقام المباراة علي ملاعب نادي الطائرات، غدًا السبت، ويسعي أبناء المارد الأبيض لحسمها لصالحهم.

وأكد حسن موسي، المدير الفني لفريق هوكي الميدان بنادي الزمالك، أن اللاعبين مستواهم متميز، ولديهم الإصرار والعزيمة علي اقتناص لقب البطولة.

ويقود الفريق سيد عبدالوهاب وإيهاب محمد، مدربًا مساعدًا، وأحمد فاروق، مدرب حراس مرمى.