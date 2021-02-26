شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات يد الزمالك» يصطدم بـ«وطني منوف» اليوم ويلتقي «6 أكتوبر» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك سيدات لقاء مهمًا أمام «وطني منوف»، في الخامسة مساء اليوم الجمعة، بالجولة الـ27 بالدوري، بصالة جامعة شبين بالمنوفية، علي أن يخوض الفريق في الرابعة عصر السبت مواجهة «السادس من أكتوبر» بنادي الزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وحرص الجهاز الفني لفريق السيدات على عقد جلسة فنية مع اللاعبات لمناقشة بعض التعليمات الفنية والخطط التكتيكية لتنفيذها بالمباراة، غدًا، وتصحيح بعض الأخطاء.

جدير بالذكر أن فريق السيدات يقوده: قاسم إبراهيم مديرًا فنيًا، وأحمد عبدالجواد مدربًا عامًا، ومحمد مصطفى مدربًا لحراس المرمى، وسهام ركابي مدربة أحمال، وآمال محمد إدارية الفريق.