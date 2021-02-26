شكرا لقرائتكم خبر عن الصراع مستمر على صدارة اليد بعد فوز الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق الأوليمبي، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة استاد القاهرة الدولي، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ٣٣-١٩. وكان الفريق قد دخل المباراة وهو في صدارة الترتيب بعد أن تغلب على نظيره فريق الزهور خلال الجولة الماضية، فيما نجح الزمالك في تحقيق الفوز على هيليوبوليس بنتيجة 36-26 ليحافظ على القمة بأفضلية المواجهة المباشرة ضد الأهلي، ورفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة، أما هيليوبوليس فرصيده أصبح 11 نقطة بعد الخسارة الثالثة.

وتغلب سبورتنج على الطيران بنتيجة 29-19 ليستعيد نغمة الانتصارات، ورفع سبورتنج رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث ليواصل ملاحقة الأهلي والزمالك.

وتختتم الجمعة منافسات الدور الأول من المرحلة الختامية من دوري كرة اليد لموسم 2020- 2021.