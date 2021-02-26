شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه دلفي اليوم في دوري كرة السلة للسيدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بحثًا عن انتصار جديد، يدخل الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالأهلي اختبارا جديدا، اليوم، عندما يواجه فريق دلفي ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة الدوري.

وتقام المباراة في السادسة مساء على صالة دلفي بالإسكندرية، ويسعى الأهلي لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز ومواصلة سلسلة الانتصارات في الدوري.

وحرص حمدي الصافي، المدير الفني لفريق سيدات طائرة الأهلي، على عقد جلسة مع اللاعبات؛ أمس، في المران الختامي للحديث عن الجوانب الفنية ونقاط القوة والضعف في الفريق المنافس.

وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد فاز في المباراة الماضية على سبورتنج بنتيجة 3-0.

يذكر أن سيدات طائرة الأهلي يتربع على قمة جدول الدوري بالعلامة الكاملة، بعدما حقق الفوز في جميع المباريات التي خاضها هذا الموسم.

وشهدت تحضيرات الأهلى التركيز على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون بجانب دراسة الفريق المنافس لمعرفة نقاط القوة والضعف للتعامل معها خلال أحداث اللقاء كما عقد المدير الفنى للفريق جلسة مع اللاعبين على هامش المران الأخير شدد خلاله على ضرورة التركيز وتنفيذ التعليمات من أجل تحقيق الفوز ومواصلة المسيرة القوية للفريق.