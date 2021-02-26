اخبار الرياضه

حسن يسري : لابد من استكمال دوري اليد الموسم الماضي بسبب حقوق الأندية

0 نشر
بليغ أبو عايد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حسن يسري : لابد من استكمال دوري اليد الموسم الماضي بسبب حقوق الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

طالَبَ حسن يسري، المشرف العام على فريق كرة اليد بنادي الزمالك بضرورة استكمال بطولة الدوري العام، وعدم إلغائها، وذلك حتى تحصل الأندية على حقوقها المتبقية من الموسم الماضي .
وأضاف يسري في تصريحات لبرنامج «البريمو» عبر قناة ’«Ten ’»: «يجب إعلان تتويج الزمالك ببطولة دوري الموسم الماضي حال تمسُك النادي الأهلي بالإنسحاب».
واختتم يسري: «الجميع تعرض لظروف استثنائية بسبب فيروس ، ولذلك يجب أن تتحمل جميع الأندية تلك الظروف، كما أن النادي الأهلي وافقَ من قبل على استكمال البطولة والآن يطالب بإلغائها».

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    178,774

  • تعافي

    138,183

  • وفيات

    10,404

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا