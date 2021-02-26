شكرا لقرائتكم خبر عن حسن يسري : لابد من استكمال دوري اليد الموسم الماضي بسبب حقوق الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

طالَبَ حسن يسري، المشرف العام على فريق كرة اليد بنادي الزمالك بضرورة استكمال بطولة الدوري العام، وعدم إلغائها، وذلك حتى تحصل الأندية على حقوقها المتبقية من الموسم الماضي .

وأضاف يسري في تصريحات لبرنامج «البريمو» عبر قناة ’«Ten ’»: «يجب إعلان تتويج الزمالك ببطولة دوري الموسم الماضي حال تمسُك النادي الأهلي بالإنسحاب».

واختتم يسري: «الجميع تعرض لظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا، ولذلك يجب أن تتحمل جميع الأندية تلك الظروف، كما أن النادي الأهلي وافقَ من قبل على استكمال البطولة والآن يطالب بإلغائها».