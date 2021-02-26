شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الأهلي: الزمالك لن يقف على رحيل مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود ابو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن الزمالك لن يقف على رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق السابق والمعار إلى جالاتاسراي التركي .

وأضاف ابو الدهب في تصريحات لبرنامج «البريمـو» عبر قناة «Ten»: «الزمالك فريق كبير والأندية الكبيرة لا تقف على رحيل لاعب أياً كانت قيمته الفنية» .

واختتم أبوالدهب: «سيف الجزيري وأسامة فيصل يمكنهما تعويض رحيل مصطفى محمد، بشرط حصولهم على الفرصة الكافية لقيادة الهجوم الأبيض» .