شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقي: الإنتاج الحربي تأثر برحيل عدد كبير من اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد حمادة صدقي المدير الفني للإنتاج الحربي أن الفريق تأثر بشكل كبير برحيل بعض العناصر الهامة في بداية الموسم مثل أحمد شديد قناوي وعامر محمد عامر وموسى دياوارا ومحمد رجب ومحمود البدري وغيرهم من العناصر الهامة .

وأضاف صدقي في تصريحات لبرنامج «البريمو» عبر قناة «Ten»: الآداء يتحسن تدريجياً مباراة تلو الأخرى، رغم أن النتائج غير مجدية حتى الآن .

واختتم صدقي: «تم بيع مجموعة كبيرة من اللاعبين وتصعيد بعض الناشئين، وهدف الفريق في الموسم الحالي هو البقاء في الدوري الممتاز» .