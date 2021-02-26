شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تكشف حجم العقوبات المالية على الحكام في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت تقارير صحفية بريطانية، الجمعة، عن حجم العقوبات التي تفرض على حكام الدوري الإنجليزي الممتاز، في حالة ارتكاب أخطاء.

وحسب صحيفة «ديلي ميل»، هناك خصم أموال قد يصل في النهاية إلى 50 ألف إسترليني من مكافآت الحكام، بسبب ارتكاب أخطاء في البريميرليج.

وأشارت إلى أي حكم بالدوري الإنجليزي يحصل على راتب أساسي يتراوح بين 110 آلاف إسترليني إلى 120 ألف إسترليني، لكن هذا الرقم قد يرتفع بالمكافآت إلى 170 ألف إسترليني.

وأوضحت أنه يتم احتساب المكافآت لكل حكم، بناء على المعدل الذي يحصل عليه من هيئة الحكام، التي تضع درجات الحكام بناء على كل قرار صحيح أو خاطئ.

وذكرت الصحيفة أن الدرجات النموذجية للحكم في أوروبا قد تكون من 8.4 إلى 10، لكن إذا ارتكب خطأ فادحًا فإن التقييم يتراجع إلى 7.9.

لكن الأمر مختلف في الدوري الإنجليزي الممتاز، لأن التقييم يتم على كل قرار سواء كان بسيطًا مثل رمية تماس، أو مهمًا مثل ركلة جزاء.

ويشعر حكام البريميرليج بمخاوف من تغيير قرارتهم، عندما يطلب مسؤولو تقنية الفيديو، العودة لمشاهدة اللعبة مرة أخرى على شاشة الفار.