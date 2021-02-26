شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحصل على الجرعة الأخيرة للملاريا اليوم قبل مواجهة الطلائع في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الجرعة الثالثة من تطعيم الملاريا اليوم الجمعة وهى الجرعة الأخيرة للفريق والتى حددها الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، بثلاث جرعات تطعيم ضد الملاريا بعد عودة الفريق من تنزانيا لخوض مباراة سيمبا في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة في الثانية بعد ظهر الجمعة؛ استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش في الدوري الممتاز والمقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل.

وينتظر أن يعقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الأهلي، جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق المران لشرح سلبيات مباراة سيمبا وكيفية علاجها بجانب إطلاعهم على برنامج الإعداد للفترة المقبلة المرتبط فيها الأهلى بمواجهات قوية على الصعيدين المحلى والإفريقي، بينما قرر مدرب الأهلى تكثيف الجرعات التدريبية للاعبين للوصول بهم إلى أعلى مستوى فنى وبدنى لضمان جاهزيتهم للمرحلة القادمة التي يبحث الأهلى عن استعادة توازنه بعد صدمة الخسارة من سيمبا التنزانى.