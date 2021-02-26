شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يتغلب على مرارة الهزيمة أمام سيمبا برسائل نيسلون مانديلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حاول بيتسو موسمياني المدير الفني لفريق النادي الأهلي الخروج من حالة الذي أصابته عقب الخسارة المفاجئة وغير المتوقعة على يد سيمبا التنزاني خلال لقاء الثلاثاء المقبل بهدف دون رد في الجولة الثانية لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا الذي توج بها المارد الأحمر الموسم المنصرم بهدفين لهدف في شباك غريمه التقليدي الزمالك.

استخدم المدير الفني الجنوب أفريقي كلمات المناضل الكبير والزعيم الأفريقي نيسلون مانديلا والذي قال: «لا تخسر أبدا، إما أن تفوز أو تتعلم، استجمع قواك عندما يكون الأمر صعباً، وكن متواضعا عند النصر»، ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز».

وتوعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبيه المقصرين في الفريق الأحمر بالاستبعاد من التشكيل الأساسي في المباريات المقبلة.

ووجه «موسيماني» المدير الفني للأهلي تحذيراً شديداً اللهجة للاعبين المقصرين بالتواجد على مقاعد البدلاء في الفترة المقبلة وعدم الاعتماد عليهم في تشكيل الفريق الأحمر الأساسي.

ويدرس المدرب الجنوب أفريقي إجراء عدة تعديلات على تشكيل الفريق الأحمر في المباريات المقبلة بداية من مباراة طلائع الجيش.