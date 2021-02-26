شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصورة الأولى لوالد أليسون بيكر بعد وفاته غرقا (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص أليسون بيكر حارس مرمى منتخب البرازيل وفريق ليفربول على نشر صورة تجمعه بوالده الراحل الذي توفى صباح الخميس غرفا في إحدى شواطئ بلاده. ووفقا لما نشره موقع صحيفة ميرور البريطانية، نشر الحارس البرازيلي صورته بصحبة والده عقب وفاته واستقبل العديد من تعلقيات المواساة.

كانت الشرطة البرازيلية الليلة الماضية قالت إن والد أليسون بيكر حارس ليفربول غرق في بحيرة بالقرب من منزل يقضي به عطلاته في جنوب البرازيل. وأبلغ دوروتيو ماتشادو فيليو مفتش الشرطة في لافراس دو سول رويترز أن جوزيه بيكر (57 عاما) كان يسبح بالقرب من سد في ملكيته عندما وقع الحادث بعد ظهر الأربعاء. واستبعدت الشرطة شبهة القتل.

وانضم أليسون إلى ليفربول في 2018 قادما من روما واختير أفضل حارس مرمى في العالم في 2019. ويلعب شقيقه الأصغر موريل في فلومينيسي البرازيلي. وأرسل إنترناسيونال، الذي لعب الشقيقان في صفوفه، بتعازيه في حسابه الرسمي في تويتر. وقال النادي «ببالغ الأسى تلقينا نبأ وفاة جوزيه أوجستينيو بيكر والد الحارسين السابقين أليسون وموريل».

اليسون بيكير مع والده الراحل