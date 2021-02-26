شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين أروابارينا يطلب 30 مليون جنيه لفسخ عقده مع بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترط الارجنتيني أروابارينا المدير الفني لنادي بيراميدز الحصول على مبلغ 30 مليون جنيه من أجل الرحيل عن الفريق وفسخ عقده بالتراضي.

وأكد الاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه «نمبر وان» أن العقد بين مسؤولي بيراميدز والمدرب الارجنتيني، يحتوي على بند يسمح للمدير الفني الحصول على قيمة راتبه لمدة سنة في حال رحيله عن الفريق في السنة الأولي.

وأوضح ياسين أن بيراميدز ليدهم رغبة في التخلص من المدير الفني لاسيما في ظل تواضع نتائج الفريق هذا الموسم، بصورة لا تتناسب مع الصفقات والتدعميات التي ابرمها النادي في بداية الموسم.