شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل مثير بين الوصل والوحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

تعادل الوصل والوحدة 2-2 في المباراة التي أقيمت في استاد زعبيل ضمن المرحلة الثامنة عشرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ورفع الفريقان رصيدهما إلى 28 نقطة مع أفضلية للوحدة بالمواجهات المباشرة، بعدما كان فاز ذهاباً 3-2.

جاءت المباراة مثيرة، وتقدّم الوصل سريعاً بعد مرور 8 دقائق عبر ركلة جزاء بعد عرقلة محمد الشامسي،حارس الوحدة، لعلي صالح مهاجم الوصل، سددها فابيو ليما بنجاح.



وتعادل الوحدة عبر الكوري الجنوبي ميونج لي، الذي تابع كرة مرتدة من حارس الوصل الذي تصدى لركلة حرة من عمر خربين في الدقيقة 42.

وتقدم الوصل مجدداً عبر فابيو ليما من ركلة جزاء في الدقيقة 77 إثر عرقلة روبن أمارال للبديل ناصر نور،ليطرد الحكم لاعب الوحدة.

وهذه الركلة السادسة التي يحصل عليها الوصل في آخر 4 مباريات بعدما نال أيضاً ركلتين في لقاء حتا ضمن المرحلة 15، ثم ركلتين في لقاء كلباء ضمن المرحلة 17.

ورغم إكمال الوحدة اللقاء بعشرة لاعبين،إلا أن الوحدة أدرك التعادل عبر السوري عمر خربين بعدما استغل هفوة من دفاع الوصل، ليخطف الكرة ويسجلها بشكل ساقط مميز من فوق حارس المرمى المتقدم في الدقيقة 82.

وشهد الوقت بدل الضائع لحظات مثيرة، بعدما سجل لوكاس بيمينتا الهدف الثالث للوحدة، لكن «الفار» ألغى الهدف بعد انتظار طويل، بداعي وجود التسلل.