أخبار النادي الأهلي.. رزاق سيسيه يقترب.. واتجاه لإعارة محمود كهربا

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن اقتراب رزاق سيسيه، لاعب الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري، من الانتقال إلى النادي الأهلي.

وقال عمر ياسين، خلال تقديم برنامجه "نمبر وان" المذاع على شاشة قناة "النهار"، إن سيسيه يقترب من الانتقال للأهلي وذلك بعد انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل.

وأوضح الإعلامي أن أحد الوسطاء، عقد جلسة مع اللاعب في الاسكندرية، وطلب منه عدم تمديد عقده مع الزمالك، أو التوقيع على عقود جديدة، لتسهيل انتقاله إلى الأهلي عقب انتهاء عقده مع الفارس الأبيض.

ويعد سيسيه، أحد اللاعبين الأجانب المميزين في الدوري المصري، في ظل تألقه المستمر منذ سنوات مع الاتحاد السكندري الذي يلعب له على سبيل الإعارة.

من ناحية أخرى، فجر الإعلامي مهيب عبد الهادي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشان محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، والذي يعتبر من اللاعبين المؤثرين لدى القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية.

وقال عبدالهادي، خلال تقديم برنامجه "اللعيب" المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، إن هناك اتجاه داخل النادي الأهلي لإعارة كهربا نهاية الموسم.

وقال الإعلامي: "هل الكلام ده ممكن نشوفوا؟ موسيماني معندوش مانع.. أنا شايف كهربا بيأدي كويس جداً.. المجمل إيجابي مع الأهلي مباراة بعد مباراة بيحرز أهداف، ممكن المستوى ميكونش ثابت ولكنه مؤثر".

وأوضح عبدالهادي: "الكلام ده أخبار من داخل النادي الأهلي، ولكن كل خبر وله كواليسه، وممكن في أي وقت يتم التراجع عن الخبر ده لما يتألق خلال الفترة المقبلة، وده بيحصل كتير مع لاعبين كتير لما يتألقوا تكون اتخذت قرار برحيله ولما يتألق يتم تغيير القرار".

وخاض كهربا مع الأهلي هذا الموسم 13 مباراة بواقع 8 مباريات في بطولة الدوري، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا، و4 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، ونجح في تسجيل هدفين، وشارك في مباراة واحدة ببطولة كأس العالم للأندية الأخيرة، وكانت أمام بايرن ميونخ الألماني.