شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يتدرب 3 مرات فى القاهرة قبل السفر إلى كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم 3 تدريبات قبل السفر إلى كينيا لمواجهة منتخبها يوم 25 مارس المقبل فى الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.

وقرر حسام البدرى، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، انطلاق معسكر المنتخب بالقاهرة يوم 20 مارس المقبل، استعداداً لمباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، ويتدرب لاعبو المنتخب فى القاهرة 3 مرات قبل السفر إلى كينيا لخوض المباراة.

وتتوجه بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى نيروبي 22 مارس، تمهيدا لمواجهة كينيا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. ويلتقى منتخب مصر مع نظيره الكيني فى 25 مارس بالجولة الخامسة من التصفيات القارية.

واستقر الجهاز الفني علي بدء معسكر المنتخب الوطني في القاهرة على أن يكون السفر من خلال الطائرة الخاصة التى وفرتها اللجنة الثلاثية للمنتخب قبل العودة عقب لقاء كينيا واستكمال المعسكر المغلق لمواجهة جزر القمر بالقاهرة يوم 29 مارس في آخر جولات التصفيات.

وقررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة سفر اثنين من اللجنة مع بعثة منتخب مصر الأول إلى كينيا، حيث يلتقى المنتخبان فى تصفيات أمم أفريقيا 2022، وتقرر سفر رئيس اللجنة الثلاثية مع البعثة ومعه أحمد حسام عوض عضو الاتحاد، على أن يتولى محمد الشواربي عضو الاتحاد مصاحبة الفريق منذ عودته وحتى مباراته مع جزر القمر بالقاهرة المحدد لها يوم 29 مارس في التصفيات نفسها.