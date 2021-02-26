شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مهاجمين يرفعون شعار "أنا مش عارفنى" في بيراميدز.. والأوروجويانى بارقة أمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد نادى بيراميدز من أكثر الأندية التي تبحث عن التدعيم في مركز المهاجم في كل فترات الانتقالات الماضية، بعدما ظهر اللاعبون الجدد بشكل متواضع على عكس ما كان يتوقع مسئولوه في المباريات التي خاضوها.

وتعاقد نادى بيراميدز مع أكثر من مهاجم له اسم وبمبالغ كبيرة أملا في القضاء على العقم التهديفى الذى لازم الفريق في الموسم الماضية، ويظهر أنه قد وجد ضالته بعد البداية المميزة التي ظهر عليها الأوروجويانى دييجو رولان مهاجم الفريق الذى استطاع أن يسجل 3 أهداف في 4 مباريات خاضها مع الفريق السماوى حتى الآن.

وقبل التعاقد مع رولان، عانى بيراميدز من فشل المهاجمين في صفوفه، بعدما كانوا متألقين مع أنديتهم وتعاقد معهم بمبالغ كبير ليجد المحلة ضعيفة جدا، وهو ما نستعرضه في التقرير التالى..

الإكوادورى جون سيفوينتس

تعاقد نادي بيراميدز، مع جون سيفوينتس مهاجم فريق كاتوليكا ومنتخب الإكوادور وهداف الدوري الإكوادوري، لتدعيم صفوف الفريق في أول مواسمه بشكله الجديد.

وضم بيراميدز اللاعب الحاصل على لقب هداف الدوري الإكوادوري برصيد 24 هدفاً مع فريقه وانضم لمنتخب الإكوادور وخاض 4 مباريات دولية، لكن الإكوادورى سجل 3 أهداف فقط خلال 14 مباراة مع الفريق ليرحل بعد أقل من موسم.

تعاقد نادى بيراميدز مع عمر خربين مهاجم منتخب سوريا، على سبيل الإعارة من نادى الهلال السعودى، في صفقة توقع الجميع لها النجاح الباهر خاصة أن عمر خربين هو أول لاعب سوري في التاريخ ينجح في حصد جائزة أفضل لاعب في آسيا.

ولعب عمر خربين 47 مباراة بقميص الهلال السعودى، نجح خلالها في تسجيل 28 هدفا وصناعة 9 أخرى لزملائه، وهى الأرقام التي على أساسها تعاقد معه نادى بيراميدز.

وخاض عمر خربين مع بيراميدز 12 مباراة استطاع خلالها تسجيل 6 أهداف وصناعة هدفين آخرين.

جون أنطوى

خطف نادى بيراميدز الغانى جون أنطوى من نادى مصر المقاصة قبل الزمالك، في صفقة كانت مدوية نظرا للإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها المهاجم الغانى.

تعاقد بيراميدز مع الغانى بعدما تألق مع النادى الفيومى، بعدما سجل 40 هدفا وصنع 10 أخرى في 76 مباراة في جميع المسابقات، غير أن أرقامه مع بيراميدز لم تكن على نفس المستوى وخاصة هذا الموسم الذى لعب فيه 9 مباريات لم يسجل سوى هدف يتيم فقط، وفى الإجمالى لعب 58 مباراة سجل خلالها 18 هدفا وصنع 4 أخرى.

محمود وادى

نجح مسئولو بيراميدز فى التعاقد مع الفلسطينى محمود وادى، مهاجم المصرى اليورسعيدى، مقابل 20 مليون جنيه، على أمل استمرار تألق المهاجم ولكن هذه المرة مع الفريق السماوى كما كان مع أبناء بورسعيد.

وأحرز محمود وادى 19 هدفا وصنع 10 أهداف مع الفريق البورسعيدى، ولكن مع بيراميدز شارك في 9 مباريات هذا الموسم ولم يسجل سوى هدف واحد.