شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. ظهير الأهلي يروي مكالمة جوزيه التى غيّرت حياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف الأنجولى جيلبرتو الظهير الأيسر السابق للأهلى كواليس إنتقاله للنادى الأهلي قادماً من فريق بترو أتليتكو الأنجولي.

وقال جيلبرتو فى تصريحات تلفزيونية سابقة، كنت ألعب مع بترو أتليتكو فى بطولة أفريقيا، وكنا نلعب مع الأهلى فى نفس المجموعة وخسرنا وقتها 3-1 فى أنجولا قبل مواجهة الأهلى فى القاهرة".

وأضاف جيلبرتو، بعد مباراتنا مع الاهلى ، تحدث عنى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلى بشكل جيد وأشاد بقدراتى الفنية، وتلقيت اتصالا هاتفيا من جوزيه أكد لى خلاله أنه يحتاج وجودى معه فى الأهلي".

وأكد اللاعب الأنجولى أنه لم يتردد فى قبول العرض الأهلاوى سريعاً، موضحاً أن مكالمة جوزيه غيّرت مجرى حياته لأن اللعب للأهلى جعله يحقق أحلام كبيرة فى مشواره الكروى ما كان ليُحققها إذا لم يرحل للأهلي.. ويؤكد لى فيه أنه سيعتمد على فى الأهلى خلال الفترة المقبلة، كنت أحتاج لتلك النقلة فى حياتي".