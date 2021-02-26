"جندي سابق في جيش الإحتلال".. من هو الإسرائيلي الذي قهره "كوكا" في الدوري الأوروبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قتل المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا" مهاجم أولمبياكوس اليوناني حلم الإسرائيلي ايران زاهافي مهاجم إيندهوفن الهولندي في الذهاب بعيداً في الدوري الأوروبي وأطاح به وبفريقه من دور الـ 32 من البطولة بهدف قاتل في الدقيقة 86 من المباراة.

وأنتهت مباراة الذهاب بين الفريق التي اقيمت في الـ 18 من فبراير الجاري على ملعب كارايسكاكيس في اليونان بفوز أولمبياكوس 4-2 في مباراة شهدت تسجيل زاهافي مهاجم الفريق الهولندي لهدفين .

وفي مباراة العودة التي أقميت أمس الخميس على ملعب "فيليبس" بمدينة إيندهوفن تقدم أصحاب الأرض بهدفي الإسرائلي حتي الدقيقة 88 وهو الفوز الذي كان يضمن الصعود للفريق الهولندي قبل أن يدخل "كوكا" المباراة ويسجل هدفاً قاتلاً أطاح بالرباعية التي سجلها الإسرائيلي ذهاباً وإياباً ويقود أولمبياكوس لدور الـ 16.

ايران زاهافي أو "عيران زهاوي" هو مهاجم إسرائلي يبلغ من العمر 33 حيث إنه من مواليد 25 يوليو 1987 لعب لأندية هبوعيل تل أبيب وإيروني رمات هشارون وباليرمو الإيطالي وجوانجتشو الصيني وحالياً يلعب لنادي ايندهوفن.

يحمل زاهافي الجنسية الفرنسية أيضاً وخدم في جيش الإحتلال الإسرائيلي لإكمال خدمته العسكرية الإلزامية لعدم حصوله على تصريح "رياضي متميز" .

حصل زاهافي على لقب أفضل لاعب كرة قدم إسرائيلي مرتين (2013 و 2014) ، وحصل على لقب أفضل هداف لثلاثة مواسم متتالية في الدوري الإسرائيلي الممتاز ، في 2013-14 (29 هدفًا ، رقم قياسي للنادي) ، في 2014-15 (27 هدفًا) ، وفي 2015–16 (35 هدفًا ، رقم قياسي في تاريخ النادي والدوري).

وفي ديسمبر 2014 ، حطم زهافي الرقم القياسي في الدوري الإسرائيلي الممتاز بتسجيله هدفاً في مباريات متتالية بعد أن سجل للمباراة الثامنة عشرة على التوالي. في عام 2016 .

وتوج الإسرائلي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الصيني الممتاز لعام 2017، وحطم الرقم القياسي المسجل في الدوري في موسم واحد في عام 2019.