إسلام عوض يوضح سبب رحيله عن الزمالك.. و "راتب الـ 10 ملايين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

قال إسلام عوض لاعب إنبي والزمالك السابق، إن حظه كان سيئاً حين انتقل لصفوف القلعة البيضاء فلعب مباراتين فقط في الدوري ثم توقفت المسابقة وأصبح اللعب في البطولات الأفريقية فقط.

وأضاف عوض، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج نمبر 1 عل فضائية النهار: "لم يكن هناك أموال مثل الآن بنادي الزمالك وكنت أعرف ذلك جيدًا ولكنني انضممت لصفوف الفريق حبًا في الزمالك وكان تعاقدي 2.5 مليون أول موسم ثم 2.8 ثم 3 ملايين، ولكن حين جاء مرتضى منصور استغنى عن اللاعبين الذين كانوا متواجدين في عهد المجلس السابق لارتفاع عقودهم ودعم الفريق بلاعبين آخرين".

ورد عوض عل سؤال مقدم البرنامج حول قيمته السوقية حالياً، بـ:"لو كنت بإنبي وسأنتقل للزمالك فربما كانت الصفقة بـ30 أو 40 مليون بناءً على الأرقام التي تُعرض ونسمع عنها الآن، وسأحصل على 10 ملايين جنيه في الموسم وفقاً للأرقام ذاتها".

وأتم مدافع الزمالك السابق تصريحاته باستنكار من يقول إنه لم ينجح حين انتقل لصفوف القلعة البيضاء: "الدوري توقف بعد أحداث بورسعيد ولم نلعب سوى أفريقيا".