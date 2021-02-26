ليفربول يعلن خضوع هندرسون لعملية جراحية .. ويحدد مدة غيابه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي خضوع قائده جوردان هندرسون لعملية جراحية إثر إصابته في العضلة الضامة خلال هزيمة فريقه أمام إيفرتون بالجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

وكان هندرسون قد استبدل عقب مرور نصف ساعة من المباراة بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة قبل استبداله.

ووفقاً للموقع الرسمي للريدز فإن هندرسون خضع لعملية لجراحية ناجحة على أن على الفور تنفيذ برنامجه التأهيلي.

وقال الموقع الرسمي إن مدة غياب هندرسون ستمتد إلي أواخر الشهر القادم على أقل تقدير وسيقوم الطاقم الطبي بمتابعة عملية التعافي والتقدم الذي سيحرزه في البرنامج التأهيلي لتحديد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية.

وانضم هندرسون إلي قائمة المصابين في ليفربول والتي تضم أيضاً فيرجيل فان دايك وجيمس ميلنر .