وائل القباني: الزمالك كان سيظهر مثل الأهلي أمام بايرن ميونخ.. ولا يوجد تطور هنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال وائل القباني، لاعب الزمالك الأسبق، إن فريقه كان سيظهر بالأداء ذاته الذي ظهر به النادي الأهلي إذا كان واجه بايرن ميونخ الألماني.

وأضاف القباني، خلال حلوله ضيفاً بفضائية الزمالك:"الأهلي حين واجه بايرن ميونخ بغض النظر عن النتيجة لم يعرف (يمسك كرتين على بعض) وحتى لو ذهب الزمالك كان سيظهر كذلك أيضاً".

وتابع لاعب الزمالك:"نتحدث عن دجلة والمقاصة لأنهم أفضل فرقتين يلعبا الكرة بمصر؛ فيلعبون الكرة الحديثة ولكن هنا لايوجد أي تطور، نقول الأهلي بطل الدوري ونادي القرن ونقول الزمالك نادي القرن إذا لابد عندما تواجه أي فريق في العالم تكون أفضل منه ولا أنت أفضل منه بالدورات الرمضانية التي تُلعب هنا".

وكان الأهلي قد هُزم أمام نظيره بايرن ميونخ بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة التي استضافتها قطر وتوّج بها الفريق الألماني بينما حلّ الأهلي ثالثاً بعد فوزه على بالميراس البرازيلي.

يُذكر أن الأهلي قد تأهل للمشاركة بكأس العالم للأندية بعد فوزه على نظيره الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا بهدفين مقابل هدف.