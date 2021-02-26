رئيس هيئة استاد القاهرة يُعلق على استضافة مباراة الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال رئيس هيئة استاد القاهرة، علي درويش، إنه لا يعلم إذا كان الأهلي طلب مواجهة الزمالك على استاد القاهرة كطلب منه أو قرار أمني ليُلعب على استاد القاهرة بدلًا من استاد السلام.

وأضاف درويش، خلال مداخلة مع برنامج "اللعيب":"حين طلب الأهلي مواجهة المريخ على استاد القاهرة رحبنا لأننا نستطع استقبال المباريات حتى لو الفارق قليل في الأيام بينها أو استضافة مباراتين في اليوم ذلك وشاهدنا ذلك في بطولة أفريقيا".

وأتم رئيس هيئة استاد القاهرة، تصريحاته بالإشارة إلى وجود تقنية في ملعب استاد القاهرة ليست موجودة في باقِ الملاعب:"ولكنها ستكون في ملعب هيئة قناة السويس تقريباً فيتم عمل تجهيزات جيدة له ويسألونا في ذلك".

وأعلن اتحاد الكرة يوم أمس الخميس عن استضافة الأهلي ـ الذي يخوض مبارياته في استاد الأهلي we السلام ـ لنظيره الزمالك ضمن منافسات الجولة 21 يوم 10 مايو المقبل على استاد القاهرة.