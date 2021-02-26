الطويلة: من مصلحتي انتقال كريم فؤاد للأهلي أو أوروبا.. و15 مليون تجعله مِلكاً لإنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، إن أول من أشار بأن كريم فؤاد سيكون لاعباً مميزاً كان حسام البدري في مباراتنا أمام فريق بيراميدز.

وأضاف الطويلة، خلال مداخلة ببرنامج "اللعيب":"سألني كثيرًا عقب المباراة عنه وقال لي إنه ممكن يكون لاعباً كبيراً وكان أمر مفاجيء بالنسبة لي فكريم لم يكن يُشارك معنا سوى في 5 أو 6 مباريات ثم ضمه إنبي في الموسم التالي على سبيل الإعارة لمدة 3 سنوات ويحق لمسؤوليه في نهاية السنة الحالية تفعيل ميزة الشراء".

وتابع رئيس نادي النجوم:"حق إنبي تفعيل بند شراء كريم فؤاد في يونيو المقبل بدفع 15 مليون جنيه بالإضافة إلى نسبة من إعادة بيعه مستقبلاً والسماح له بالاحتراف إذا وصله عرضاً أوروبيا، فنحترم تعاقدنا مع إنبي وشخصياً أفضل سفره في الخارج وتكرار تجربة محمد صلاح وهما من ذات القرية، نجريج بالمناسبة ولكن لو إنبي فعّل البند سيكون ملكًا له".

واسترسل الطويلة:"أحترم رغبة اللاعب ولكن لكي يرحل هذه الفترة لابد يكون بموافقة إنبي، فمن مصلحتي أن ينتقل كريم فؤاد للأهلي أو الاحتراف في أوروبا ولكن احترم التعاقد مع إنبي وأتمنى أن يحصل اللاعب على المكانة التي يستحقها".

وأتم رئيس نادي النجوم تصريحاته بالإشارة إلى أنه يُشك في توقيع اللاعب على رغبة انتقال للأهلي:"يتبقى في عقده معنا 4 سنوات والأهلي ليس بالنادي الذي يتعاقد مع لاعب متعاقد مع نادِ آخر غير في فترة السماح".