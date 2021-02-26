"رئيس النادي راجع المدير الفني".. قناة الأهلي تكشف تفاصيل اجتماع الخطيب بموسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

كشفت قناة الأهلي تفاصيل اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر ولجنة التخطيط بالجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

وقال برنامج "ملك وكتابة" الذي يبث عبر قناة الأهلي إن الاجتماع الذي عقد في أحد الفنادق بالتجمع الخامس امتد لفترة طويلة وشهد أيضاً حضور محسن صالح رئيس لجنة التخطيط وزكريا ناصف العضو بنفس اللجنة.

وأضاف البرنامج أن الاجتماع ناقش حالة الفريق والظروف الحالية والدعم المطلوب في الفترة القادمة وتقييم موسيماني للفترة الماضية بكل ما فيها من انتصارات وتعثرات ورؤية موسيماني واحتياجاته.

وعلق عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة الأهلي للتعاقدات قائلاً "أسلوب إدارة الكرة في الأهلي لا يترك الأمور حتى تتفاقم واجتماع لجنة التخطيط بموسيماني ليس تدخلاً وإنما مراجعة مع الجهاز الفني للمشاكل الفنية والاحتياجات".

وكان موسيماني قد صرح لقناة الأهلي في الشهر الجاري أنه يحتاج دعم محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء من أجل تدعيم الفريق في الفترة المقبلة من ناحية الصفقات.

ووجه موسيماني رسالة لرئيس الأهلي محمود الخطيب، قائلاً: "أنا في احتياج لمهاجم يكون هداف خاصة أننا في بطولة كأس العالم للأندية لم نسجل سوى هدف واحد فقط".