ارسنال الى ثمن النهائي بفوز مثير "على ارضه" في اثينا ضد بنفيكا

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اثينا : بلغ أرسنال الانكليزي الدور ثمن النهائي من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" بفوز مثير و"قاتل" بفضل رأسية الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ 3 2 "على ارضه" في أثينا بدلا من لندن على بنفيكا البرتغالي في اياب الدور الـ 32 الخميس.

وسجل اوباميانغ (21 و87) والاسكتلندي كيران تييرني (67) أهداف ارسنال، فيما أحرز ديوغو غونشالفش (43) ورافا سيلفا (61) أهداف بنفيكا.

وبعدما أقيمت مواجهة الذهاب (1 1) في العاصمة الايطالية روما بدلا من لشبونة بسبب قيود السفر المفروضة في البرتغال على القادمين من بريطانيا نتيجة تفشي فيروس كورونا، أقيم لقاء الاياب "على أرض" أرسنال في ملعب "جيورجيوس كارايسكاكيس" في بيرايوس للأسباب ذاتها.

وعاد فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا الى ملعب "كارايسكاكيس" الذي خرج منه منتصرا في ذهاب الدور ذاته الموسم الماضي 1 صفر على أولمبياكوس، قبل أن يقلب الأخير الطاولة عليه ويطيح به من المسابقة بالفوز عليه إيابا في لندن 2 1 بعد التمديد.

ويأمل ارسنال إنقاذ موسمه عبر المسابقة القارية بما أن الفوز باللقب سيمنحه بطاقة المشاركة في دوري الأبطال، وهو الأمر المستبعد جدا حاليا عبر الدوري الممتاز في ظل مكوثه في المركز الحادي عشر.

ودخل "المدفعجية" المواجهة بعد خسارته الاحد في الدوري الممتاز على أرضه أمام مانشستر سيتي المحلق في الصدارة (صفر 1)، فيما لم يحقق بنفيكا الفوز سوى مرة واحدة في مبارياته السبع الأخيرة في الدوري المحلي، ما تسبب بتراجعه الى المركز الرابع.

وتقدم ارسنال عبر اوباميانغ بعدما وصلته الكرة الى داخل المنطقة من بوكايو ساكا تابعها في المرمى (21).

وعادل بنفيكا بضربة حرة رائعة من غونشالفش في أعلى الزاوية اليمنى لمرمى الالماني بيرد لينو (43).

وظن النادي اللندني أنه تقدم في النتيجة عندما مرر الدنماركي مارتن أوديغارد كرة في العمق الى اوباميانغ تابعها في أسفل الزاوية اليسرى، الا انه كان متسللا (50).

وصعّب الفريق البرتغالي من مهمة ارسنال بتسجيله الهدف الثاني عندما رفع الحارس البرازيلي هيلتون ليتي كرة طويلة، أعادها الاسباني داني سيابيوس خاطئة برأسه الى حارسه لينو الذي خرج من مرماه فاقتنص سيلفا الفرصة وخطف الكرة أودعها في الشباك الخالية (61)، تاركًا ارسنال يبحث عند هدفين يؤهلانه.

ولم يتأخر "أصحاب الأرض" في معادلة النتيجة عبر تييرني بعد ان وصلته الكرة من البديل البرازيلي ويليان الى داخل المنطقة سددها بيسراه زاحفة في الزاوية اليسرى (67).

وكاد أن يقضي البديل الاوروغوياني داوين نونييس على آمال ارسنال بتسديدة من خارج المنطقة مرت قريبة من القائم (74).

ومنح اوباميانغ ارسنال بطاقة العبور برأسية بعد عرضية من التألق ساكا نحو القائم الثاني (87).

وجدد أياكس أمستردام متصدر الدوري الهولندي فوزه 2 1 على ليل الفرنسي متصدر بطولة فرنسا هذه المرة على ارضه في ملعب "يوهان كرويف أرينا" ليبلغ الدور ثمن النهائي.