شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين جنيه سنويا تهدد انتقال عبد الله بكرى للزمالك رغم أنباء التوقيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك عن ظهور عقبة كبرى فى المفاوضات مع عبد الله بكري مدافع بيراميدز، رغم تردد أنباء قوية عن توقيع اللاعب عقود انتقاله للنادى فى الجلسة التي عقدها معه مسئولو الأبيض لحسم انتقاله لصفوف الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال المصدر، إن عبد الله بكرى طلب خلال جلسة المفاوضات تقاضى 10 ملايين جنيه سنويا للانتقال لصفوف الزمالك، وهو نفس الراتب الذى يحصل عليه فى الوقت الحالي مع بيراميدز، لكن رفض مسئولو الزمالك دفع هذه القيمة للاعب.

ويرى عبد الله بكري أن صفقة انتقاله للزمالك لن تكلف النادى سوى راتبه فقط نظرا لانتهاء عقده مع بيراميدز بنهاية الموسم الحالى، وبالتالي يحق له تقاضىى المبلغ الذي يريده.

ويرفض مسئولو الزمالك القيمة المادية التي حددها عبد الله بكري للانتقال للنادي، خاصة مع ظهور اتجاه لتقليل بعض العقود المرتفعة في الوقت الحالي، كما يضع النادي الأبيض الأولوية لتجديد عقد فرجاني ساسي لاعب الوسط، والذى سيكلف خزينة الزمالك ملايين الجنيهات لإتمامه بشكل رسمي.

ويترقب عبد الله بكري الموقف النهائي لنادي الزمالك لتحديد موقفه، خاصة أن ناديه الحالي بيراميدز لم يتفاوض معه بجدية حتى الآن لتجديد العقد، وبالتالي يبحث اللاعب عن أفضل العروض المتاحة أمامه للرحيل بعد نهاية الموسم الحالي.

ويرحب مسئولو الزمالك بتفعيل التعاقد مع عبد الله بكري، في صفقة انتقال حر، شريطة تقليل اللاعب للقيمة المالية المطلوبة، والتي لن تتجاوز نصف القيمة المالية التي حددها اللاعب للانضمام لصفوف القلعة البيضاء.