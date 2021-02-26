شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة البنك الأهلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد عبد الغفار، رئيس الجهاز الطبي بفريق أسوان، سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق والجهاز الفني بالأمس، استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقرر إقامتها الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 13 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام.

وأكد عبد الغفار، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، جاهزية جميع لاعبي أسوان لمباراة البنك الأهلي من الناحية الطبية، باستثناء محمد أسامة لاعب الفريق الذى يعاني من جزع في الغضروف الخارجي للكربة، ومن المقرر غيابه عن أسوان لمدة 10 أيام.

ويواصل فريق أسوان بقيادة علاء عبد العال المدير الفني لأبناء الجنوب، اليوم الجمعة، استعداداته داخل معسكره المقام حالياً بالقاهرة، من أجل مباراة البنك الأهلي المرتقبة، المقرر إقامتها الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 13 والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد بتروسبورت، حيث يطمح أبناء الجنوب فى مواصلة سلسلة الانتصارات التي بدأت بالفوز على المقاولون العرب.

وكان أسوان قد تأهل إلى دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر بعد الفوز على سوهاج فى قمة الصعيد بمباراة دور الـ 32 بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الانتصار الثالث على التوالي لأسوان بعد الفوز على المقاولون ثم الاتحاد في الدوري.

وكشف مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، عن سبب تأخر عودة فريق أسوان إلى ملعبه حتى الآن، بعد تجهيزه لاستضافة تقنية الفار ورفع كفاءة أرضيته، وقال أمين فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن ملعب أسوان بالفعل بات جاهزاً لاستضافة مباريات الفريق فى الدوري العام، وكان من المقرر العودة إليه فى وقت سابق.

وأضاف أمين، قد نعود إلى ملعبنا فى الدور الثاني ولكن هذا سيتوقف على جدول المباريات، فنظام الدورى بعد كورونا بات من الصعب معه التنقل كثيراً بالنسبة للفريق فى وجود مسحات كورونا التى يخضع لها اللاعبون والجهاز الفني قبل كل مباراة، خاصة مع ضغط المباريات واللعب كل ثلاثة أيام، وإذا استمر الجدول بهذا الشكل فلن نتمكن من العودة إلى ملعبنا.

وحذر علاء عبد العال، المدير الفني لأسوان، لاعبي الفريق من التهاون أمام البنك الأهلي، وشدد عبد العال على ضرورة احترام المنافس من أجل تحقيق الهدف المطلوب من المباراة وهو الخروج بنتيجة إيجابية للحفاظ على باقء أسوان في منطقة وسط الجدول.