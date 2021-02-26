شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلى يحدد موعد عودة باهر المحمدى بعد غياب عاما كاملا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الدكتور محمد طه مهنا، رئيس الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلى، 15 مارس المقبل موعداً لانتظام باهر المحمدى قائد الدراويش فى التدريبات الجماعية، حيث يخوض الفترة الحالية المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة غضروف الركبة التى عانى منها مرتين على التوالى، وتسببت فى غيابه عن الفريق أكثر من عام كامل.

أصيب باهر المحمدى للمرة الأولى فى مارس 2020 حينما تعرض للإصابة بتمزق فى أربطة الركبة خلال مباراة الجونة وخضع لجراحة عاجلة تحت إشراف طبيبه الألمانى.

وفى 20 ستبمبر الماضى أعلن أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى فى نادى الإسماعيلى تأكد إصابة باهر المحمدى مدافع الدراويش بقطع فى الغضروف الخارجى للركبة للمرة الثانية على التوالي، ليتأكد غيابه عن الدراويش لمدة تتراوح من ثلاثة لـ خمسة أشهر.

المدافع صاحب الـ 23 عاما شارك فى 17 مباراة الموسم الماضى، ونجح فى التسجيل مرتين والصناعة مرة.

أعلنت اللجنة الثلاثية بالاتحاد المصرى لكرة القدم عن المواعيد الجديدة لمسابقة الدورى العام المصرى موسم ٢٠٢١ ، وجاءت مباريات الإسماعيلى كالتالى ..

* الإسماعيلى فى مواجهة وادى دجلة يوم الجمعه الموافق ٥ مارس فى تمام الثالثة عصر على ملعب ستاد السلام

* الإسماعيلى يواجه الأهلى يوم ١٠ مارس الساعة 7.30 على استاد الاسكندريه

* طلائع الجيش و الاسماعيلى يوم 16 مارس الساعه 7 على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكرى

* الإسماعيلى يواجه سيراميكا يوم 3 أبريل الساعه 9 على استاد الاسماعيلية

* الاسماعيلى امام المصرى يوم 7 ابريل الساعه 9 استاد الاسكندريه

* الانتاج الحربى و الاسماعيلى أول مايو الساعه 9.30 على استاد السلام

* الاسماعيلى و الجونه يوم ٥ مايو الساعه 9.30 استاد اسماعيليه

* البنك الاهلى والاسماعيلى 5/10 الساعه 9.30 استاد المقاولون العرب

من جهته فرض عماد سليمان عضو اللجنة الفنية بالنادى الاسماعيلى، المشرف على فريق الكرة حظرا على كافة وسائل الإعلام بمعسكر الدراويش في العين السخنة والذى انطلق اعتبارا من أمس ولمدة خمسة أيام بهدف فرض التركيز وتجنب تشتيت ذهن اللاعبين والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من المعسكر المغلق وذلك قبيل استئناف المشوار المحلي بالمواجهة المنتظرة أمام الأهلى فى قمة الأسبوع الثاني عشر في 10 مارس المقبل على ستاد الاسكندرية.

وتعثر فريق الإسماعيلى فى آخر مواجهاته وتعادل مع إنبى بهدف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما بالجولة الرابعة عشرة، وبهذا التعادل وصل رصيد الإسماعيلى إلى النقطة رقم 9 فى المركز السادس عشرة بجدول ترتيب الدورى الدورى الممتاز.

ويسعى الجهاز الفنى للإسماعيلى إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال معسكر العين السخنة، بجانب تجهيزهم نفسيا قبل مواجهة الأهلى المصيرية للخروج من كبوة النتائج السلبية وبدء مرحلة تصحيح وضعية الدراويش فى جدول تريتب الدورى الممتاز.