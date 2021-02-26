شكرا لقرائتكم خبر عن 48 ساعة حجر صحى لمنتخب الطاولة قبل المشاركة فى البطولة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل لاعبو منتخب تنس الطاولة ، في حجر صحى بقطر، قبل انطلاق البطولة الدولية التي يشارك فيها منتخب الطاولة المصرى في إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو 2021، والتي تستمر حتى 9 مارس المقبل.

وتض قائمة اللاعبون في البطولة كل من عمر عصر، وخالد عصر، ومحمد البيلى ، وأحمد على مستوى الرجال ، ويرافقهم ماجد عاشور مديرا فنيا بينما تشارك دينا مشرف ، فرح عبد العزيز ، يسرا حلمى ، و مريم الهضيبى ، و وهنا جودة ويرافقهم اشرف حلمى مديرا فنسا لمنتخب السيدات ، ويرأس البعثة عبد العزيز السيسى عضو مجلس إدارة الاتحاد.

ومن المقرر أن تبدأ منافسات اللاعبين بعد انتهاء الحجر الصحى، الذى يأتي للتأكد من سلامتهم ، و خلوهم من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يسافر الثلاثى دكتور علاء مشرف نائب رئيس الاتحاد الدولى للعبة وخالد الصالحى رئيس الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة ومعتز عاشور رئيس الاتحاد المصرى لحضور سلسلة من الاجتماعات على هامش استضافة قطر للحدث الدولى.