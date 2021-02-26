شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يجرى أشعة على قدمه وصعوبة لحاقه بمباراة الزمالك ودجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، لأشعة على الركبة، اليوم الجمعة، لمعرفة حجم الإصابة التي يعانى منها اللاعب، والتى اشتكى منها خلال الساعات القليلة الماضية، وأدت لعدم قدرته على المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويترقب الجهاز الطبي للزمالك الاطلاع على نتيجة الأشعة على قدم شيكابالا لتحديد البرنامج العلاجي للاعب، وفترة غيابه عن التدريبات الجماعية، حيث فضل الجهاز الطبي إجراء أشعة على موضع الإصابة لمعرفة طبيعتها.

وغاب شيكابالا عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام تونجيت السنغالي، رغم وجوده ضمن القائمة البيضاء هناك، لكن اشتكى اللاعب من الإصابة ليتم استبعاده من القائمة النهائية برفقة الثلاثى محمد أبو جبل وأحمد عيد والمغربي حميد أحداد.

وتضاءلت فرص لحاق شيكابالا بمباراة الزمالك المقبلة أمام وادى دجلة، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل، بالدوري الممتاز، في ظل إصابته بالركبة، وضرورة خضوع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي قبل المشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية في الفترة القادمة.

ولن يكون شيكابالا الغائب الوحيد عن الزمالك فى مباراة دجلة، حيث تضاءلت فرص حازم إمام الظهير الأيمن في التواجد بقائمة المباراة، لاستمرار شعور اللاعب بالإجهاد وعدم مشاركته في المران الجماعي بالأمس، ليؤدى تدريبات تأهيلية على هامش المران تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي.

وغاب حازم إمام عن رحلة الزمالك الأخيرة للسنغال، لمواجهة تونجيت في ثاني جولات دوري المجموعات الأفريقي، بسبب شعوره بالإجهاد، وفضل الجهاز الفني استمرار إراحته في المران الجماعي أمس، لحين شفائه بشكل كامل من آثار الإجهاد.