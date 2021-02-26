شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يدعم الأهلى فى مباراة طلائع الجيش بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي من العودة لقائمة الفريق فى مباراة طلائع الجيش المقرر لها السابعة والنصف من مساء بعد غد الأحد، باستاد السلام في الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.

وفشلت محاولات لحاق طاهر محمد طاهر برحلة الأهلي الأخيرة إلى تنزانيا التي واجه خلالها الأهلي فريق سيمبا بالجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التي خسرها الأهلي بهدف نظيف.

وعانى طاهر محمد طاهر من إصابة فى العضلة الخلفية عقب مونديال الأندية الأخير بقطر الذي حصد فيه الأهلي الميدالية البرونزية.

وغاب طاهر محمد طاهر عن مباراة المريخ السوداني التي أقيمت في القاهرة يوم 16 فبراير الجاري في الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري الأبطال وهي المباراة التي فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة.

من ناحية أخرى، عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مساء أمس، اجتماعًا مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في حضور لجنة التخطيط «محسن صالح - وزكريا ناصف»، وذلك للتأكيد على الاستعداد القوي للمرحلة المقبلة، خاصة أن الفريق سوف يخوض تحديات عديدة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

وحرص محمود الخطيب على التحدث مع اللاعبين والجهاز الفني حول أهمية الفترة القادمة وطموحات جماهير وأعضاء النادي التي لا تتوقف عند عدد من البطولات، خاصة أن عناصر الفريق تتمتع بثقة الجميع، ويضم الفريق بين صفوفه لاعبين متميزين، ويقوده جهاز فني على درجة عالية من الكفاءة، وكل المنظومة تعمل تحت اسم وشعار النادي، الذي يُحمِّل كل فرد أن يبذل قصارى جهده لتحقيق طموحات النادي وجماهيره على كل المستويات.

جدير بالذكر أن محمود الخطيب عقد جلسة خاصة مع بيتسو موسيماني، المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، في حضور لجنة التخطيط قبل الاجتماع الذي عقده مع عناصر منظومة الفريق الأول.

وفي نهاية الاجتماع، الذي جرى بأحد الفنادق الكبرى، تناول الخطيب العشاء مع اللاعبين والجهاز الفني في حضور لجنة التخطيط.