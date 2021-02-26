شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي كأس رئيس الدولة بين 14 و15 مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

اقترحت لجنة المسابقات في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إقامة نهائي كأس رئيس الدولة يومي 14 أو 15 مايو /أيار المقبل، بعدما وصل فريقا شباب الأهلي والنصر إلى مباراة الختام.

من جهتها، اقترحت اللجنة الفنية في رابطة المحترفين إقامة الجولة 22 من دوري الخليج العربي يومي 20 و21 مارس /آذار المقبل، حتى يسنح لمنتخب الإمارات إقامة معسكره المحدد بين 22 و30 مارس، وذلك ضمن استعدادات «الأبيض» للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 والتي ستعاود نشاطها في يونيو/حزيران المقبل.