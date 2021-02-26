قناة الأهلي تعلن موعد لقاء نهضة بركان المغربي بالسوبر الإفريقي

الشارقة - اميمة ياسر -
كشفت قناة النادي الأهلي عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد نهضة بركان المغربي، في كأس السوبر الإفريقي.
وأوضحت القناة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر إقامة المباراة بين الفريقين في يوم 28 مايو المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة.
ويخوض الأهلي المباراة بصفته حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، بالنسخة الأخيرة على حساب الزمالك غريمه التقليدي، بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف في نوفمبر الماضي.
ويشارك نهضة بركان المغربي، بصفته حامل لقب كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية" النسخة الماضية، بعدها فاز على بيراميدز سبورت، بهدف دون رد بالمباراة النهائية.