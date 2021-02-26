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قناة الأهلي تعلن موعد لقاء نهضة بركان المغربي بالسوبر الإفريقي

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الشارقة - اميمة ياسر -   

كشفت قناة النادي الأهلي عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد نهضة بركان المغربي، في كأس السوبر الإفريقي.

وأوضحت القناة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر إقامة المباراة بين الفريقين في يوم 28 مايو المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويخوض الأهلي المباراة بصفته حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، بالنسخة الأخيرة على حساب الزمالك غريمه التقليدي، بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف في نوفمبر الماضي.

ويشارك نهضة بركان المغربي، بصفته حامل لقب كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية" النسخة الماضية، بعدها فاز على بيراميدز سبورت، بهدف دون رد بالمباراة النهائية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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