الأهلي يكشف حقيقة عودة مؤمن زكريا إلى الملاعب

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، محمد شوقي، عن حقيقة عودة اللاعب السابق للفريق مؤمن زكريا إلى الملاعب.

وقال شوقي، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إنه لايوجد موعد مُحدد لعودة اللاعب مؤمن زكريا للممارسة كرة القدم من جديد.

وأشار شوقي إلى أن ما يُشاع عن عودة مؤمن زكريا للملاعب غير صحيح، مضيفًا: "مؤمن يتواصل مع أطباء أجانب ويؤدي برنامجه العلاجي بانتظام".

ولفت رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي إلى أن توقف حركة الطيران في بريطانيا ضمن الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا هو ما منع اللاعب من السفر.

وأضاف شوقي أنه تواصل مع الأطباء في بريطانيا مؤخراً: "إذا استقرت الأوضاع فيما يخض فيروس كورونا، سيسافر مؤمن زكريا هناك فنحن في الأهلي داعمون له ونتابع حالته الصحية باهتمام وأول بأول".