شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إقامة مباراة المصرى والأهلى باستاد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إقامة مباراة المصرى والأهلى فى الأسبوع الـ15 من عمر الدورى المصرى هذا الموسم يوم 27 ابريل المقبل باستاد الاسكندرية وتحديدا فى التاسعة والنصف مساء.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد وملاعب مباريات الدورى ومنها الفريق الأول للكرة بالنادي المصري خلال الجولات من الخامسة عشر وحتى الجولة الحادية والعشرين من الدوري من الدوري، وكذلك مباراة المصري المؤجلة من الجولة الثالثة عشر والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز، وقد جاءت مواعيد المباريات على النحو التالى:

المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر: والتي تجمع بين المصري وبيراميدز، وتقام على استاد الإسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق الثاني من مارس المقبل.

مباراة الجولة السادسة عشر: والتي تجمع بين إنبي والمصري، وتقام على استاد الاسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت الموافق الثالث عشر من مارس المقبل.

مباراة الجولة السابعة عشر: والتي تجمع بين المصري وطلائع الجيش، وتقام على استاد الاسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت الموافق الثالث من أبريل المقبل.

مباراة الجولة الثامنة عشر: والتي تجمع بين الإسماعيلي والمصري، وتقام على استاد الإسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء الموافق السابع من أبريل المقبل.

المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشر: والتي تجمع بين المصري والأهلي، وتقام على استاد الإسكندرية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من أبريل المقبل.

مباراة الجولة التاسعة عشر: والتي تجمع بين المصري والجونة، وتقام على استاد الاسكندرية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الأحد الموافق الثاني من مايو المقبل.

مباراة الجولة العشرين: والتي تجمع بين أسوان والمصري، وتقام على استاد الاسكندرية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء الموافق الخامس من مايو المقبل.

مباراة الجولة الحادية والعشرين: والتي تجمع بين المصري ومصر المقاصة، وتقام على استاد الإسكندرية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الأحد الموافق التاسع من مايو المقبل.