شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يراجع ثلاثية المقاصة في دجلة قبل موقعة الجبل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على مراجعة المباريات الماضية لفريق مصر المقاصة، وأبرزها المباراة الأخيرة لأبناء الفيوم بالدوري مع وادي دجلة، والتى انتهت بفوز كبير للمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك من أجل تحديد نقاط القوة والضعف في الفريق الفيومي، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين المقرر إقامته في الثاني من مارس المقبل ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، والذى يقام على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

واستغل الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، فترة توقف المباريات بعد لقاء الجونة الأخيرة بالدوري، والذى جمع الفريقين على استاد خالد بشارة وانتهى بفوز ذئاب الجبل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في العمل على وضع حلول عاجلة للأخطاء الدفاعية للاعبي الفريق.

وعقد النحاس عدة جلسات فنية مع لاعبي الفريق، لنقل خبراته الدفاعية خاصة وأنه يعتبر أحد أبرز المدافعين في تاريخ الكرة المصرية، وحذرهم من تكرار تلك الأخطاء في المباريات المقبلة خاصة وأن اللقاءات القادمة لا تحتمل التهاون في التفريط في أي نقطة.

وعصفت الإصابات بخط دفاع المقاولون العرب بعدما ضربت 3 لاعبين بذئاب الجبل، وذلك بعد خروج خالد الحسيني مدافع المقاولون للإصابة خلال مباراة فريقه مع الجونة، والتى انتهت بفوز المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى مباراة الجولة 13 والمؤجلة التى أقيمت باستاد خالد بشارة.

وأثبتت الأشعة التى خضع لها الحسيني إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية لينضم إلى قائمة الإصابات فى خط دفاع الفريق، بعد إصابة فادي نجاح فى العضلة الضامة وإصابة فاروقا نور الدين بشد فى الخلفية.

ويبذل الجهاز الطبي بالمقاولون أقصى طاقته لاستغلال فترة التوقف في تجهيز وتأهيل فاروقا باعتباره أقل الإصابات بين زملائه للانتظام مع الفريق خلال فترة قصيرة قبل عودة المباريات.

ويحتل المقاولون المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري العام، بعد الوصول إلى النقطة 14، حيث خاض ذئاب الجبل 14 مباراة بالدوري حتى الآن، فازوا في 4 مباريات وتعادلوا في مباراتين وتلقوا الهزيمة في 8 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً أخر.