شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الطلائع بسلبية مسحة كورونا قبل مواجهة الأهلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى طلائع الجيش إخطاراً من اللجنة الطبية باتحاد الكرة بسلبية مسحة كورونا للفريق بالكامل قبل مواجهة الأهلى، ويعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى على دراسة مباريات الأهلى المحلية والأفريقية للوقوف على نقاط القوة والضعف للمارد الأحمر قبل ملاقاته فى السابعة والنصف مساء الأحد المقبل، على استاد الأهلى والسلام بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويرغب بسيونى فى استعادة الانتصارات على حساب الأهلى، لاسيما أن الطلائع قدم مباراة قوية أمام المارد الأحمر وكان نداً قوياً فى نهائى كأس مصر قبل أن يخسر بركلات الترجيح.

ويستعيد فريق طلائع الجيش، جهود الرباعى عمرو جمال وناصر منسى وخالد سطوحى وعمرو السيسى لاعبو الفريق فى مباراة الأهلى، بعد غيابهم عن مباراة القناة الأخيرة بكأس مصر بعد حصولهم على الإنذار الثالث فى مواجهة سموحة بالدوري.

ويحتل الطلائع، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 3 وتعادل في مثلهم وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبيه 14 هدفا، وتلقت شباكه 17 هدفا، وشهد آخر ظهور له في الدوري تعادلا إيجابيا مع سموحة بهدف لكل فريق.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بترتيب الدورى برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، خلف الزمالك المتصدر بـ29 نقطة من 12 مباراة، ومصر المقاصة صاحب المركز الثانى بـ23 نقطة من 14 مباراة، حيث لعب الأهلى 9 مباريات فقط حيث تتبقى له 4 مواجهات ضد سموحة والإسماعيلى وإنبى والزمالك وحال الفوز فيهم جميعا سيصل للنقطة 33 ويعتلى صدارة الدورى، وحال الفوز فى المباريات التى تم تأجيلها بسبب مشاركته فى مونديال الأندية وعددها 3 سيصل للنقطة 30 ويتصدر الدورى بفارق نقطة عن الزمالك.

الاهلى ثانى أقوى هجوم بـ19 هدفا، بينما يأتى الزمالك فى المقدمة بـ21 هدف كأكثر الفرق تسجيلًا فى الدورى المصري ، ويعد المارد الاحمر أقوى دفاع فى الدورى المصرى بواقع 4 أهداف فقط دخلت شباك المارد الأحمر، بينما يأتى الزمالك فى المركز الثانى بـ6 أهداف.

الأهلى يُسجل بمعدل 2.11 خلال اللقاء الواحد وهو أكبر معدل للفرق فى الدورى المصرى بالرغم من عدد الأهداف المتوقعة للفريق الأحمر خلال اللقاء الواحد هو 1.94 ، وفشل الأهلى فى التسجيل خلال 3 مباريات فى الدورى المصرى وكانت أمام كل من بيراميدز، وادى دجلة، البنك الأهلي.

الأهلى حافظ على شباكه النظيفة فى 6 مباريات من الـ9 التى تم لعبها فى بطولة الدورى المصرى الممتاز

وتأهل فريق طلائع الجيش، إلى دور الـ16 لكأس مصر، بعد تغلبه على القناة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس مصر، وسجل محمد شحاتة هدف التقدم لطلائع الجيش في الدقيقة 24، بعد استقبال تمريرة أرضية سحرية من محمد ناصف وسددها مباشرة في مرمى القناة.

وكانت الأفضلية لفريق طلائع الجيش، على أغلب مجريات الشوط الأول رغم محاولات القناة لتعديل النتيجة ولكن محاوته افتقدت للشراسة الهجومية، قبل أن يعزز علي الفيل تقدم الطلائع بالهدف الثاني في الدقييقة 45 من عمر المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق العسكري بثنائية نظيفة.

وأضاف باسيلوس بوزاس، هدف طلائع الجيش الثالث في الدقيقة 61، بعدما مرر الكرة لترتطم بمدافع القناة وتتهادى إلى الشباك.

وسجل مروان حمدي لاعب القناة، هدف تقليص الفارق لفريقه في الدقيقة 85 بعد الانفراد بمرمى الطلائع ومراوغة الحارس وتسديدها في المرمى، قبل أن تنتهي المباراة بفوز الطلائع بنتيجة 3 / 1 وصعوده لدور الـ16 للكأس.

وشهدت النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، وصول طلائع الجيش الى المباراة النهائية للمرة الأولى فى تاريخه بعد تجاوز دكرنس فى الدور الأول (1 – 0) بعدها تفوق على مصر للمقاصة فى ثمن النهائى بنفس النتيجة، ثم فجر مفاجأة كبرى فى ربع النهائى عندما أطاح بفريق بيراميدز ثالث الدورى بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبى بتاريخ 14 أكتوبر الماضى، ثم واصل مفاجأته المدوية وأطاح بالزمالك حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى 1-1، وأضاف الطلائع هدفين فى الوقت الإضافى.

وخسر طلائع الجيش، كأس مصر أمام الاهلى بركلات الترجيح بنتيجة 3/ 2 عقب التعادل الإيجابى 1 / 1 فى الوقت الأصلى والإضافى، للمباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب، في نهائي مسابقة كأس مصر.