شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مروان محسن يحتفل بعيد ميلاده الـ32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الجمعة مروان محسن مهاجم الأهلى ومنتخب مصر بعيد ميلاده الـ"32" فهو من مواليد 26 فبراير 1989 ، لعب مروان محسن لنادى بتروجت 73 مباراة سجل فيها 18 هدفا وصنع 3 أهداف، واحترف فى نادى جيل فيسنتى البرتغالى، والذى لعب معه 26 مباراة وحقق فيها هدفين وصنع 3 أهداف.

شارك مروان محسن في تجربته الاحترافية القصيرة فى 3 مباريات في بطولة كأس البرتغال و3 مشاركات في بطولة كأس الدوري البرتغالي.

مروان محسن مع الإسماعيلى ، خاض 32 مباراة حقق فيها 14 هدفا وانضم لصفوف المنتخب الوطنى ولعب معه 12 مباراة أحرز فيها 3 أهداف.

مروان محسن الذى انتقل للأهلى في 7 يونيو 2016 بصفقة انتقالية بـ10 ملايين جنيه من النادى الإسماعيلى ، اختاره المارد الأحمر ليكون بديلا للجابونى ماليك إيفونا الذى ترك وقتها الفريق لينضم لفريق صينى بـ8 ملايين دولار، وفي 2017 أصيب مروان محسن بقطع في الرباط الصليبى في مباراة مصر والمغرب فى أمم افريقيا، وأدت لغيابه عن الملاعب لـ11 شهرا، وبعد سنة تقريبا من الإصابة عاد مروان محسن للملاعب من جديد وبالتحديد فى موسم (2017 - 2018)، ليلعب 13 مباراة في مختلف البطولات مع الاهلى.

وفى الموسم نفسه سجل مروان أربعة أهداف بواقع 3 أهداف في الدورى وهدف في مسابقة دوري أبطال أفريقيا إلى جانب صناعته لهدف وحيد.

ويواجه مروان محسن منذ فترات طويلة، هجوماً جماهيراً وإعلامياً كبيراً، ووصل الحال ببعض المحللين الرياضيين، بمطالبة الأهلي بضرورة، إعارته أو بعيه نهائياً بداعي أنه مهاجم غير جيد، الأمر الذي دفع والده إلى الظهور في الإعلام أكثر من مره للدفاع عن نجله ومطالبة المحللين بالكف عن إيذائه بتلك الكلمات.

مروان محسن نجح في الحصول مع النادي الأهلي على جميع البطولات التي شارك فيها هذا الموسم، وهي بطولات الدوري والكأس وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما أنه شارك مع منتخب مصر في بطولات كأس الأمم الأفريقية 2017، و2019، وشارك مع منتخب مصر في مونديال كأس العالم بروسيا عام 2018.