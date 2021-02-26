شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الكرة بالزمالك يجتمع بأبو جبل لحل أزمة مباراة تونجيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد جهاز الكرة بنادى الزمالك ، جلسة مع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الكروى بالنادى اليوم لاحتواء الأزمة التي شهدتها مباراة الأبيض أمام تونجيث السنغالى، والمتعلقة برفض الحارس الجلوس احتياطيا،عقب مشاركة محمود عبد الرحيم جنش .

ومن المقرر أن تشهد الجلسة حل الأزمة والوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف، و احتواء غضب أبو جبل .

وظهر أبو جبل بشكل متواضع ومتذبذب أمام الإسماعيلي، حيث فشل جبل في استلام كرة على حدود منطقة جزاء الأبيض تسببت في هجمة خطيرة للغاية من جانب الدراويش ولولا رعونة محمد الشامي في إنهاء الفرصة لكانت الكرة في شباك الزمالك، كما أن هدف الدراويش الأول تمركز خاطئ من الحارس.

وقاريا، كاد أبو جيل أيضا يكلف فريقه خسارة قاتلة أمام أمام مولودية الجزائر بعدما خرج أبو جبل إلى وسط ملعبه على طريقة نوير للتصدي للمهاجم المنفرد من منتصف الملعب وسط رقابة مشددة من مدافعي الزمالك كادت أن تتسبب في خسارة الأبيض بالدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وأبلغ الجهاز الفني للزمالك حارس مرماهم جبش بأنه سيكون له دور مؤثر وفعال مع الفريق في المباريات المقبلة ولن يتم تجاهله أو تهميشه بعدما صبر لشهور على دكة البدلاء وكان أبو جبل متصدرا للمشهد.