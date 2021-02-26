شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. إيهاب جلال فى موسم استعادة الأمجاد مع المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بخلاف جميع التوقعات، طرق إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة، أبواب المجد من جديد مع أبناء الفيوم، بعدما قادهم إلى المركز الثاني ووصافة مسابقة الدوري العام، ولو بشكل مؤقت في ظل انتظار موقف الأهلي من مبارياته المؤجلة، إلا أنه وبغض النظر عن مؤجلات الأهلي، فتواجد المقاصة في المربع الذهبي إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إيهاب جلال، الحافل بالإنجازات مع أبناء الفيوم.

إيهاب جلال نجح في قيادة المقاصة خلال 14 مباراة حتى الآن في مسابقة الدوري العام، نجح في حصد 23 نقطة احتل بهم المركز الثاني في الجدول، بعد 7 انتصارات وتعادلين و5 هزائم، وسجل لاعبو المقاصة 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفاً أخر.

كما قاد جلال، مصر المقاصة، إلى دور الـ 16 بكأس مصر بعد الفوز على أشمون في دور الـ 32 بهدفين نظيفين، في موسم عكس جميع التوقعات التي جاءت متشائمة لأبناء الفيوم مع انطلاق الموسم الجاري، حيث توقع الجميع أن يكون المقاصة أول المرشحين للهبوط بعد بيع نجومه ومعاناته من أزمة مالية.

وقاد إيهاب جلال مصر للمقاصة من قبل بداية من موسم 2014 حتى 2017 -2018 ، خاض الفريق الفيومي 104 مباراة في جميع البطولات تحت قيادته، واستطاع تحقيق الفوز في 51 لقاء، بينما تلقى 27 هزيمة، وحسم التعادل 26 مواجهة.

ووصل بالفريق إلى المركز الثاني في ترتيب الجدول خلال فترة توليه القيادة، وفي نفس الموسم تأهل لدوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.