"نحاسب على عدم احتكار البطولات".. القيعي يعلق على هزيمة الأهلي من سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة الأهلي لتعاقدات إن الخسارة واردة في كرة القدم مشدداً على أن الهزيمة من سيبما التنزاني يجب أن توضع في حجمها الطبيعي.

وخسر الأهلي من سيمبا التنزاني الثلاثاء الماضي بهدف نظيف في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف القيعي عبر قناة الأهلي " مشكلة النادي الأهلي أنه يُحاسب على البطولة التي لم يفز بها، على عدم احتكار الفوز بالبطولات".

وأكمل " أتفهم الحزن والغضب من الخسارة من منطلق الحرص على فوز الأهلي على طول الخط هذا مفيد صحياً حتى لو كان غير جائز بشرط أن يتوقف عند حد وإلا يتحول لتضخيم السلبيات".

وأنهى "أقول لجماهير الأهلي يجب المساندة لاتزال البطولة في الجولة الثانية والفريق يعاني من اجهاد".