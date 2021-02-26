فلامينجو يتوج بلقب الدوري البرازيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

توج فريق فلامينجو بلقب الدوري البرازيلي لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي رغم خسارته أمام ساو باولو 1 / 2 في الجولة الثامنة والثلاثين، الأخيرة، حيث استفاد من تعادل أقرب منافسيه إنترناسيونال مع كورينثيانز باوليستا سلبيا.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة الأخيرة، تغلب أتلتيكو مينيرو على بالميراس 2 / صفر وفلومينينسي على فورتاليزا 2 / صفر وبراجانتينو على جريميو 1 / صفر وباهيا على سانتوس 2 / صفر.

كما تغلب أتلتيكو باراناينسي على سبورت ريسيفه 2 / صفر وفاسكو دي جاما على جوياس 3 / 2 وسييارا على بوتافوجو 2 / 1 وأتلتيكو جويانيينسي على كوريتيبا 3 / 1 .

وتعرض فلامينجو لهزيمة بمذاق الفوز، حيث خسر أمام ساو باولو 1 / 2 لكنه احتفظ بالصدارة ليتوج باللقب بفارق نقطة واحدة أمام إنترناسيونال صاحب المركز الثاني.

وسجل هدفي ساو باولو، لوسيانو دا روتشا نيفيس وبابلو فيليبي تيكسيرا في الدقيقتين 45 و59 بينما سجل برونو هنريكي هدف فلامينجو في الدقيقة 51 .

وأنهى فلامينجو الموسم برصيد 71 نقطة، مقابل 66 نقطة لساو باولو في المركز الرابع.

وأحرز أتلتيكو مينيرو المركز الثالث برصيد 68 نقطة بعدما تغلب على بابلميراس بهدفين نظيفين سجلهما خاير رودريجيز جونيور وإدواردو ساشا في الدقيقتين 79 و89 .

كذلك أحرز فلومينينسي المركز الخامس برصيد 64 نقطة بعدما تغلب على فورتاليزا بهدفين نظيفين سجلهما فريد جويديس وماتوس قيراز في الدقيقتين 21 و61 .