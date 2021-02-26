شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. المصرى البورسعيدى يستدرج سيراميكا المنتشى فى مؤجلات الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف المصرى البورسعيدى نظيره سيراميكا في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البورسعيدى بعد التعادل مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل سيراميكا مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق في نفس الجولة ثم فاز على غزل المحلة بهدفين دون رد ليتأهل لدور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول الدوري برصيد 21 نقطة جمعها من 12 مباراة، فاز في 5 وتعادل في 6 مواجهات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة بخلاف لقاء اليوم، ويحتل سيراميكا المركز الخامس برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 12هدف.

وطالب على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه بإستعادة الانتصارات لاسيما في ظل تقارب النقاط مع منافس اليوم للحفاظ على موقعهم بالمربع الذهبى للدوري في المقابل طالب هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا لاعبيه بمواصلة الانتفاضة وتحقيق فوز ثمين اليوم لإقتحام المربع الذهبى.

ويبدو التشكيل المتوقع لسيراميكا أمام المصرى البورسعيدى مكونا من: "عامر عامر، أحمد محسن، خالد صبحى، طارق سامى، رجب بكار، كوامى بونسو، محمود نبيل، محمد تونى، محمد إبراهيم، شريف دابو، شادى حسين".

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى البورسعيدى، أمام سيراميكا مكونا من: "أحمد مسعود، فريد شوقي،سعيدو سمبوري، محمد عنتر، أحمد رفعت، عمرو موسي، كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد شوشة، مصطفى سلطان، أحمد جمعة".