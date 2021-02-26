شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يخضع لفحص طبى اليوم لتحديد حجم إصابته قبل مواجهة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفحص طبي قبل مران الفريق اليوم الجمعة من أجل تحديد حجم الإصابة التي عانى منها بعد الكدمة في الركبة والتي تسببت في خروجه من قائمة مباراة الزمالك أمام تونجيث السنغالي.

وسيتم تحديد البرنامج التأهيلي للاعب بناء على نتيجة الفحوصات الطبية التي سيخضع لها تحت إشراف الجهاز الطبي، وتحديد موقفه من مباراة الزمالك المقبلة أمام وادي دجلة المقرر لها الإثنين المقبل.