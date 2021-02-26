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شيكابالا يخضع لفحص طبى اليوم لتحديد حجم إصابته قبل مواجهة دجلة

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القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفحص طبي قبل مران الفريق اليوم الجمعة من أجل تحديد حجم الإصابة التي عانى منها بعد الكدمة في الركبة والتي تسببت في خروجه من قائمة مباراة الزمالك أمام تونجيث السنغالي.

 

وسيتم تحديد البرنامج التأهيلي للاعب بناء على نتيجة الفحوصات الطبية التي سيخضع لها تحت إشراف الجهاز الطبي، وتحديد موقفه من مباراة الزمالك المقبلة أمام وادي دجلة المقرر لها الإثنين المقبل.

 

فيما أدى حازم إمام لاعب فريق الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الجماعي أمس على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي.

وغاب حازم إمام عن رحلة الزمالك الأخيرة للسنغال، لمواجهة تونجيت في ثاني جولات دوري المجموعات الأفريقي، بسبب شعوره بالإجهاد، وفضل الجهاز الفني استمرار إراحته في المران الجماعي أمس، لحين شفائه بشكل كامل من آثار الإجهاد.

بذلك تتضاءل فرص مشاركة حازم إمام في مباراة الزمالك المقبلة أمام وادي دجلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل بالدوري الممتاز، لتزداد فرص التونسي حمزة المثلوثي في المشاركة بالتشكيلة الأساسية للزمالك للمباراة الثانية على التوالي بعد قيادته للفريق الأبيض في لقاء تونجيت الأخير.

في سياق متصل، شارك الثنائي محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي لاعبا الزمالك، في التدريبات الجماعية امس على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتعافى محمد عبد الشافي من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة على مستوى الركبة، كما تعافى محمود حمدي "الونش" من الكدمة التي تعرض لها في لقاء الإسماعيلي، لتتأكد جاهزية الثنائي للمشاركة في المباريات في الفترة القادمة من الناحية الطبية.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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