شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يخضع لفحص طبى اليوم لتحديد حجم إصابته قبل مواجهة دجلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفحص طبي قبل مران الفريق اليوم الجمعة من أجل تحديد حجم الإصابة التي عانى منها بعد الكدمة في الركبة والتي تسببت في خروجه من قائمة مباراة الزمالك أمام تونجيث السنغالي.
وسيتم تحديد البرنامج التأهيلي للاعب بناء على نتيجة الفحوصات الطبية التي سيخضع لها تحت إشراف الجهاز الطبي، وتحديد موقفه من مباراة الزمالك المقبلة أمام وادي دجلة المقرر لها الإثنين المقبل.
فيما أدى حازم إمام لاعب فريق الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الجماعي أمس على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي.
وغاب حازم إمام عن رحلة الزمالك الأخيرة للسنغال، لمواجهة تونجيت في ثاني جولات دوري المجموعات الأفريقي، بسبب شعوره بالإجهاد، وفضل الجهاز الفني استمرار إراحته في المران الجماعي أمس، لحين شفائه بشكل كامل من آثار الإجهاد.
بذلك تتضاءل فرص مشاركة حازم إمام في مباراة الزمالك المقبلة أمام وادي دجلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل بالدوري الممتاز، لتزداد فرص التونسي حمزة المثلوثي في المشاركة بالتشكيلة الأساسية للزمالك للمباراة الثانية على التوالي بعد قيادته للفريق الأبيض في لقاء تونجيت الأخير.
في سياق متصل، شارك الثنائي محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي لاعبا الزمالك، في التدريبات الجماعية امس على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.
وتعافى محمد عبد الشافي من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة على مستوى الركبة، كما تعافى محمود حمدي "الونش" من الكدمة التي تعرض لها في لقاء الإسماعيلي، لتتأكد جاهزية الثنائي للمشاركة في المباريات في الفترة القادمة من الناحية الطبية.