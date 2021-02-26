شكرا لقرائتكم خبر عن نقل تايجر وودز إلى مستشفى آخر لمواصلة التعافي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مركز هاربور-أوكلا الطبى إن تايجر وودز لاعب الجولف نُقل إلى مستشفى آحر فى لوس أنجليس لمواصلة التعافى من الإصابات الخطيرة التى تعرض لها فى حادث سير الأسبوع الحالي.

وخضع وودز الحاصل على 15 لقبا فى البطولات الكبرى لجراحة لعلاج كسور مضاعفة فى الساق والشظية بعد حادث الثلاثاء.

وأشار مدير شرطة مقاطعة لوس أنجليس إلى أن وودز البالغ عمره 45 عاما لن توجه إليه اتهامات جنائية بسبب الحادث.

وقال أنيش ماهاجان الرئيس التنفيذى المؤقت لمركز هاربور-أوكلا الطبى فى حساب المستشفى فى تويتر "وودز نُقل إلى مركز سيدارز-سيناء الطبى لمواصلة التعافى والحصول على الرعاية الطبية".