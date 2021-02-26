شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمباراة طلائع الجيش بعد راحة 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريبات ظهر اليوم ،الجمعة، بعد راحة سلبية حصل عليها لمدة 48 ساعة عقب العودة من تنزانيا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي، ويخوض الفريق مران اليوم على ملعب التتش في إطار استعدادات المارد الأحمر لمباراة طلائع الجيش المقرر لها السابعة والنصف من مساء الأحد المقبل في الدوري الممتاز.
ويسبق مران اليوم محاضرة من موسيماني يتحدث خلالها مع اللاعبين عن ضرورة إغلاق صفحة أفريقيا بعد الخسارة بهدف نظيف من سيمبا الثلاثاء الماضي بتنزانيا في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وهي الخسارة التى جعلت الأهلي مُطالب بالإنتفاضة في الجولات المقبلة والفوز من أجل الحفاظ على حظوظه مُبكراً في التواجد بالأدوار التالية للبطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها.
ويتحدث موسيماني مع لاعبي الأهلي اليوم عن ضرورة التفكير في مواجهة الطلائع القوية والفوز فيها وكذلك علاج الأخطاء التى ظهرت في أداء الفريق خلال مواجهة سيمبا ويأتي في مقدمتها عدم التمركز الجيد لللاعبين في المباراة وترك مساحات للمنافسين للتسديد كما حدث في مباراة سيمبا أكثر من مرة بجانب إهدار الفرصة.
من ناحية أخرى أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، أن الأهلي لم يتعاقد مع مهاجمين جدد، سواء من اللاعبين المحليين أو من جنسيات أخرى، وأن ما يتردد في هذا الشأن كلام عارٍ تماما من الصحة.
وأوضح أن فريق الكرة بالنادي يعيش حالة من الاستقرار على جميع الأصعدة، ويضم نخبة من أبرز اللاعبين في كل الخطوط، وأن تركيز الجميع ينصب على توفير الأجواء المناسبة للفريق في مشواره الإفريقي والمحلي، لمواصلة تحقيق البطولات والانتصارات.
وأضاف توفيق، أنه لا صحة تماما لما تردد عن تلقي ترشيحات لضم لاعبين جدد في الوقت الراهن، خاصة مع تبقي فترة طويلة على نهاية الموسم، وأن التعاقد مع صفقات جديدة بالأهلي يجري وفقا لمعايير محددة، حيث يتم تقييم الأمور من كافة الجوانب بعد نهاية الموسم ومناقشة رؤية الجهاز الفني مع لجنة التخطيط للكرة، وبالرجوع إلى محمود الخطيب، رئيس النادي، والمفوض في هذا الشأن.
وأشار مدير التعاقدات إلى أن الفترة الحالية لم تشهد التطرق إلى التفاوض أو التعاقد مع لاعبين جدد في أي مركز من المراكز، خاصة أن الهدف الرئيسي في المرحلة الحالية هو دعم الفريق ومساندته لتحقيق طموحات جماهير الأهلي على كافة المستويات، بعد الفوز ببطولة الدوري والكأس ودوري أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية.