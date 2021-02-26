شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمباراة طلائع الجيش بعد راحة 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريبات ظهر اليوم ،الجمعة، بعد راحة سلبية حصل عليها لمدة 48 ساعة عقب العودة من تنزانيا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي، ويخوض الفريق مران اليوم على ملعب التتش في إطار استعدادات المارد الأحمر لمباراة طلائع الجيش المقرر لها السابعة والنصف من مساء الأحد المقبل في الدوري الممتاز.

ويسبق مران اليوم محاضرة من موسيماني يتحدث خلالها مع اللاعبين عن ضرورة إغلاق صفحة أفريقيا بعد الخسارة بهدف نظيف من سيمبا الثلاثاء الماضي بتنزانيا في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وهي الخسارة التى جعلت الأهلي مُطالب بالإنتفاضة في الجولات المقبلة والفوز من أجل الحفاظ على حظوظه مُبكراً في التواجد بالأدوار التالية للبطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها.

ويتحدث موسيماني مع لاعبي الأهلي اليوم عن ضرورة التفكير في مواجهة الطلائع القوية والفوز فيها وكذلك علاج الأخطاء التى ظهرت في أداء الفريق خلال مواجهة سيمبا ويأتي في مقدمتها عدم التمركز الجيد لللاعبين في المباراة وترك مساحات للمنافسين للتسديد كما حدث في مباراة سيمبا أكثر من مرة بجانب إهدار الفرصة.