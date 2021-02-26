«بسبب الصورة المسيئة»..عمر ربيع ياسين: الزمالك يقرر بيع اللاعب محمد عواد

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين ان مسؤولي الزمالك قرروا عرض محمد عواد حارس مرمي الفريق للبيع في نهاية الموسم الجاري، وذلك علي خلفية الصورة المسيئة التي قام بوضعها على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "ياسين" خلال تقديم برنامجه "نمبر وان" المذاع عبر فضائية "النهار رياضة" أن مسؤولي الزمالك قرروا عرض الحارس للبيع في نهاية الموسم الجاري، في ظل الأزمات التي يفتعلها الحارس في الآونة الأخيرة لابتعاده عن التشكيل الأساسي للفريق.

وكان محمد عواد حارس مرمي نادي الزمالك، اصدر بيان رسمي صباح أمس يوضح فيه حقيقه الاستورى التي اغضبت جماهير الزمالك منه أظهرت لوحة مرسوم عليها قميصه ورقمه بنادي لزمالك وهو يضع قدمه صوبتها.

ونشر "عواد" علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر: للتوضيح..أتشرف بارتدائي لتي شيرت نادي الزمالك الذي يحلم الملايين باللعب له ولا صحة لما تم ترويجه عن إهانتي لتي شيرت النادي عن طريق ستوري على إنستجرام كان غرضي من نشرها هو توضيح هدية من مشجع لنادينا العريق في السنغال.